Regierungsterminal am BER nimmt Betrieb auf

Zehn Tage vor der offiziellen Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER nimmt die Flugbereitschaft der Bundeswehr den Betrieb in Schönefeld auf. Ab sofort gehören Staatsempfänge in Berlin-Tegel damit der Geschichte an.

Der Bundespräsident, die Kanzlerin und ihre Minister brechen nun vom BER zu Dienstreisen auf. Präsidenten und Präsidentinnen sowie Staatsgäste werden künftig ebenfalls am provisorischen Regierungsterminal empfangen, das die Luftwaffe der Bundeswehr am Mittwoch in Betrieb nimmt.