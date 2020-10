Der neue Hauptstadtflughafen BER ist seit Montag von Berlin aus erstmals direkt mit der S-Bahn zu erreichen: Jeweils zu den Hauptverkehrszeiten am Morgen und am späten Nachmittag fährt die S-Bahn-Linie S9 im 20-Minutentakt bis zu den Terminals 1 und 2, wie eine S-Bahn-Sprecherin mitteilte.

Mit Beginn des Flugbetriebs am 31. Oktober wird zudem der Airport-Express in Flughafenexpress (FEX) umbenannt, der dann zweimal stündlich vom Hauptbahnhof aus zum BER fahren soll. Dabei handelt es sich um einen Regionalzug, in dem der reguläre VBB-Tarif (Berlin ABC) gilt.

Außerdem fahren die Regionalbahnen RE7, RB22 und RB14 den Flughafen mehrmals in der Stunde an. Hinzu kommt alle 2 Stunden die Verbindung via Fernverkehr mit dem IC17 aus Warnemünde über Berlin Hauptbahnhof und Südkreuz beziehungsweise aus der Gegenrichtung aus Dresden kommend.