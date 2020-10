Matthias FF Freitag, 30.10.2020 | 13:07 Uhr

An sich ein guter Artikel mit Anregungen. Nur der letzte Absatz rückt den ganzen Artikel wieder in die Satireecke wo der BER sicher schwer wieder rauskommen wird. Bei aller berechtigen Kritik am Projekt sollte der Flughafen nun da er in Betrieb geht auch entsprechend gewürdigt werden. Ist doch gut wenn er nun doch auf Jahre ausreichend dimensioniert ist. Irgendwann werden wir den Virus besiegen oder zumindest damit wieder halbwegs normal leben. Und dann wird auch wieder gereist. Geschäftsreisen werden zurückgehen weil die ganzen Meilensammler nun merken dass man auch am Telefon oder Computer viele Dinge mit anderen Menschen oder Maschinen in der ganzen Welt machen kann und sogar schneller und günstiger.