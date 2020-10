Bild: dpa/Fabian Sommer

Interview | Protest gegen BER - "Es ist Wahnsinn, in der Klimakrise neue Flughäfen zu eröffnen"

28.10.20 | 13:14 Uhr

Als Pinguine verkleidete Aktivisten wollen die Eröffnung des BER stören. Aus ihrer Sicht muss der Flugverkehr drastisch reduziert werden, um das Klima zu schützen. Im Interview mit rbb|24 erklärt Melek Berger, Sprecherin von "Am Boden bleiben", was sich ändern soll.



rbb|24: Ihre Initiative plant Aktionen gegen die Eröffnung des Flughafen BER am Wochenende. Was genau haben Sie vor?

Melek Berger ("Am Boden bleiben"): Zu detailreich wollen wir nicht werden. So viel: Wir werden mit einigen hundert Pinguinen die Eröffnung am Wochenende blockieren. Eine Aktion zivilen Ungehorsams.

Warum wehren Sie sich dagegen, dass der BER endlich öffnet?

Der BER gehört nicht nur zu den absolut peinlichsten Bauprojekten in Deutschland, sondern auch zu den klimaschädlichsten. Wir sagen, dass es reiner Wahnsinn ist, in Zeiten der Klimakrise neue Flughäfen zu eröffnen. Wir wollen mit der Blockade die Verantwortung des Flugverkehrs in der Klimakrise skandalisieren. Die Eröffnung des BER hat jahrelang nicht geklappt, unser Ziel ist, dass es auch diesmal nicht klappt.

Sehen Sie den Rückhalt der Berliner und Brandenburger für die geplante Blockade?

Fliegen ist definitiv ein sehr emotionales Thema, viele Menschen verknüpfen damit bestimmte Erlebnisse und Urlaube. Aber es findet definitiv ein Bewusstseinswechsel statt, gerade bei den jüngeren Leuten. Um einen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen, braucht es auch Proteste wie unseren. Es gibt auf jeden Fall Rückhalt, ja. Würde ich schon sagen.

Richtet sich der Protest gegen Vielflieger oder auch die Familie, die alle fünf Jahre mal in den Urlaub fliegen möchte?

Das ist die Diskussion, die wir anstoßen wollen. Was sind gesellschaftliche oder persönlich relevante Gründe fürs Fliegen? Natürlich verbieten wir niemandem das Fliegen. Wenn man Angehörige im Ausland hat, soll man die besuchen können, zur Not mit dem Flugzeug. Aber was wir brauchen, ist eine drastische Reduktion des Flugverkehrs. Man hat in Zeiten von Corona gesehen, dass viele Flüge ersetzt werden können. Auf der einen Seite durch Videomeetings im geschäftlichen Bereich und auf der anderen Seite müssen vor allem Kurzstrecken, innerdeutsche Flüge oder auch innereuropäische Flüge auf die Schiene verlagert werden, einhergehend mit dem massiven Ausbau des europäischen Schienennetzes.



Sprich, bei Ihrem Protest geht es Ihnen vor allem um Businessleute, die dann vom BER nach Frankfurt fliegen wollen?

Es geht uns eher um das System und ein strukturelles Problem, das auch von der Politik ausgeht: Reden wir lieber von Subventionen und Steuererleichterungen für die Flugindustrie - das wollen wir vor allem kritisieren. Allein schon, was an Steuergeldern in den BER geflossen ist. Oder dass es keine Kerosinsteuer gibt. Während Corona wurde die Fluggesellschaft Lufthansa unterstützt. Flughäfen müssen schließen, nicht nur große, sondern auch viele kleine Regionalflughäfen, die nur rote Zahlen schreiben und ohne Steuersubventionen nicht lebensfähig wären. Ich frage mich, warum wir immer noch weiter Konjunktur- und Steuergelder in einen fossilen Dinosaurier pumpen.

Durch die Corona-Pandemie fliegen bereits weniger Frachtflugzeuge. Manche Wirtschaftszweige sind jetzt abgeschottet, weil die Produktion global vernetzt ist.

Allerdings gibt es da ja auch Alternativen. Frachtverkehr per Schiene, oder dann auch per Schiff. Das ist auch nicht klimaneutral, aber sehr viel besser für die Klimabilanz, als das per Flugzeug zu transportieren. Jetzt wäre die Chance da, die Krise zu nutzen, diese Pause in der Luftfahrt zu nutzen, einen grundsätzlichen Umbau unserer Mobilität und der Wirtschaft zu überdenken und auch neue Jobs im klimafreundlichen Sektor zu schaffen. Wenn wir das ignorieren und weitere Milliarden von Steuergeldern in die Flugindustrie schieben, fliegen wir direkt in die nächste Krise.

Wenn Flughäfen wie der BER schließen, würde Reisen, und damit die Welt und andere Kulturen kennenzulernen, erheblich erschwert.

Zum einen kann man die Welt nicht nur mit dem Flugzeug kennenlernen. Es gibt genügend Alternativen, sei es die Schiene. Es muss im Bewusstsein ankommen, dass es andere Formen des Reisens gibt. Dass es langsamere Formen des Reisens gibt. Dass die Welt auch so erkundet werden kann. Es gibt sicher relevante Gründe, eine Reise zu machen, zum kulturellen Austausch, ja. Was da aber sicher nicht mit reinspielt, sind Reisen zu europäischen Hotspots. Massentourismus ist ja auch ein großes Problem für gewisse Regionen.

Wie reisen Sie?

Ich bin seit Jahren nicht geflogen, wenn Sie das meinen. Aber ich habe auch keinen Grund dazu. Ich habe keine Familie im Ausland, und ich finde, es kann sehr genussvoll sein, die Welt mit dem Zug zu erkunden. Wenn das europäische Schienennetz ausgebaut wird, wird das auch Anreize setzen. Viele Menschen fliegen ja, weil es sehr günstig ist, und weil man sehr günstige Flüge überall auf der Welt bekommen kann. Und das kann so günstig sein, weil es stark subventioniert wird.



Warum konzentrieren Sie sich so aufs Fliegen, und nicht zum Beispiel auf Streaming, Internetnutzung über Smartphones - wodurch ja auch viel CO 2 ausgestoßen wird?



Zum einen ist das eine Art von Whataboutism, wenn ich sage, andere Sachen verursachen auch viele Treibhausgas-Emissionen. Zum anderen verursacht der Flugverkehr nicht nur einen großen Anteil von Treibhausgas-Emissionen in der Welt, sondern ist auch noch ungerecht. Der Großteil der Weltbevölkerung hat noch nie in einem Flugzeug gesessen. Wenige Vielflieger zerstören also das Klima auf Kosten anderer.

Sie haben angesprochen, dass es in der jüngeren Generation einen Bewusstseinswandel beim Reisen gibt – sehen Sie den auch bei den Älteren?

Ich glaube, dass die jüngeren Menschen den älteren Teil der Bevölkerung auch beeinflussen können. Wenn ich erzähle, ich fliege nicht aus den und den Gründen, dann habe ich auch Einfluss auf mein Umfeld. So könne auch die jüngeren Menschen die älteren beeinflussen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Vanessa Klüber