Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup hat am Montag den Zeitplan für den Eröffnungstag des BER bekanntgegeben. Demnach werden am 31. Oktober um 14 Uhr die ersten Maschinen von Easyjet und Lufthansa auf dem neuen Flughafen in Schönefeld landen. Das sagte er im BER-Sonderausschuss des Brandenburger Landtags.

Ab 19 Uhr werden dann die Flüge von Easyjet nicht mehr in Tegel landen, sondern regulär am BER abgefertigt. Der erste Abflug vom neuen Flughafen ist für den 1. November 6:45 Uhr nach London Gatwick geplant. Drei Tage später - am 4. November - wird auch die Südbahn eröffnet. Der letzte Flug aus Berlin-Tegel soll dann am 8. November in Richtung Paris abheben.