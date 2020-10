Wenige Tage vor der offiziellen Eröffnung des Flughafens Berlin Brandenburg (BER) am 31. Oktober wird mit der S9 eine S-Bahn-Linie bis dorthin verlängert. Vom 26. bis 28. Oktober sollen von 5.30 bis 9.00 Uhr und von 14 bis 18 Uhr im 20-Minuten-Takt Züge am unterirdischen BER-Bahnhof ankommen. Hintergrund der Inbetriebnahme noch vor dem BER-Start am 31. Oktober ist es, die die Menschen zu ihren Arbeitsplätzen am Flughafen zu bringen.

Wie die Berliner S-Bahn am Samstag mitteilte, soll dann am 29. Oktober der planmäßige Betrieb der Linien S45 und S9 zum neuen Flughafen aufgenommen werden.