Miky38 Berlin Montag, 30.11.2020 | 20:02 Uhr

Weiß momentan nicht so genau ob ich lachen oder weinen soll.



Damals schon (vor Corona) hab ich gesagt es wäre ein Baustopp bzw. ein Rückbau des BER sinnvoll.



Die Hälfte der Gelder in TXL investieren und gut ist. Viele wären zufrieden gewesen.



Nun tritt ein was vorhersehbar gewesen ist.



Alle Provisionen sind geflossen, somit wird der BER bis zur Unwirtschaftlichkeit am "Leben" gehalten um dann den Rückbau einzuleiten. 3 Flughafen-Ruinen in Berlin? Man gönnt sich ja sonst nix.