BER schließt Terminal 5 am 23. Februar

Für die angekündigte Schließung des BER-Terminals 5 gibt es nun einen konkreten Termin: am 23. Februar ist Schluss. Erst wenn es wieder mehr Passagiere gibt und sich der Betrieb rentiert, soll es wiedereröffnet werden.

Wegen der eingebrochenen Passagierzahlen schließt am BER das Terminal 5, der frühere Flughafen Schönefeld, zunächst ab dem 23. Februar. Flüge werden dann nur noch über das neue Hauptterminal T1 abgewickelt, wie die Flughafengesellschaft (FBB) am Freitag mitteilte.

Mit der Maßnahme spart die finanziell angeschlagene Gesellschaft eigenen Angaben zufolge rund 25 Millionen Euro im Jahr. Schon länger war klar, dass das T5 vorübergehend schließen soll. Ein genaues Datum gab es aber noch nicht. Auch das neu gebaute Terminal T2, direkt neben dem Hauptterminal, bleibe weiterhin geschlossen und werde erst in Betrieb genommen, wenn die Passagierzahlen wieder stiegen, hieß es.



In der Corona-Krise waren die Fluggastzahlen stark zurückgegangen. "Wir gehen für 2021 von rund zehn Millionen Passagieren aus, die wir sicher und bequem im Terminal 1 abfertigen können", teilte Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup mit. Zum Vergleich: Im Rekordjahr 2019 wurden an den Berliner Flughäfen mehr als 35 Millionen Fluggäste abgefertigt.