Kontrollstellen für Handgepäck - Verdi: Sicherheitspersonal am BER erleidet Stromschläge

11.01.21 | 20:52 Uhr

Am Flughafen BER kommt es an den Kontrollstellen der Bundespolizei offenbar zu starken, elektrostatischen Entladungen - mit Folgen für die Angestellten und möglicherweise auch für die Fluggäste. Die Gewerkschaft Verdi fordert den Stopp der Passagierkontrollen.



Mitarbeiter der privaten Sicherheitsfirma Securitas am Flughafen BER haben laut der Gewerkschaft Verdi Stromschläge bei der Kontrolle des Handgepäcks an den Sicherheitsschleusen erlitten. Mehrere Beschäftigte hätten Strafanzeige gestellt, auch zwei Passagiere seien bisher betroffen und hätten dies zur Anzeige gebracht, sagte am Montag der Verdi-Landesbezirksleiter für Berlin-Brandenburg, Benjamin Roscher, dem rbb. Die Gewerkschaft fordert deshalb, Passagierkontrollen an den betroffenen Geräten im Terminal 1 des Flughafens auszusetzen.

Bundespolizei hat "unverzüglich Maßnahmen ergriffen"

Die Bundespolizei, die für die Geräte verantwortlich ist, erklärte, es handele sich um elektrostatische Entladungen, die in der Regel zu keinen Verletzungen führen würden. Die Behörde habe nach Eingang entsprechender Hinweise am 12. Dezember "unverzüglich Maßnahmen ergriffen", teilte eine Sprecherin mit. Laut einem Sachverständigen-Gutachten entsprächen alle Anlagen "den gültigen Normen und anerkannten Regeln der Technik". Als erste Maßnahmen vor Ort seien Gummimatten und Entladungsstangen im Einsatz. Außerdem seien Informationen zur Vermeidung elektrostatischer Aufladungen an die Mitarbeiter verteilt worden. Dennoch erleiden die Mitarbeiter weiterhin Stromschläge, so Benjamin Roscher. "Die Bundespolizei versucht die Beschäftigten zu schützen, die Maßnahmen haben wir auch wahrgenommen, aber sie helfen nicht." Insgesamt gab es laut Verdi seit Oktober bereits über 60 Unfälle. Allein am 6. Januar ist es demnach zu elf dokumentierten Fällen gekommen, vier Fälle führten zu einem Rettungseinsatz. Einige Beschäftigte seien deshalb krankgeschrieben worden.



"Es hat ordentlich gepfeffert"

Es habe sichtbare Verletzungen bis hin zu Bewusstseinsverlust und auffällige EKGs gegeben, so Roscher. "Ich habe nur noch einen Lichtbogen gesehen und es hat ordentlich gepfeffert und geknallt. Ich hatte keine Verletzungen oder Verbrennungen, musste aber trotzdem ins Krankenhaus und ein EKG machen lassen", berichtet einer der Sicherheitsmitarbeiter. Man habe jetzt schon Bauchschmerzen, wenn man an den Geräten arbeiten müsse. "Kindern stehen schon die Haare zu Berge, obwohl sie nicht dicht an der Anlage dran sind", so der Mitarbeiter.

FBB: keine Verlagerung der Passagierkontrolle

Laut Roscher ist unklar, ob ein Gerät oder bauliche Mängel die Stromschläge auslösen. Deshalb sollte das Terminal T1 generell geschlossen werden. "Aus unserer Sicht gibt es genug Alternativ-Ressourcen am Flughafen", so Roscher, "wie beispielsweise die Kontrollspuren im Terminal 5 am alten Flughafen Schönefeld oder eine Inbetriebnahme des Terminal 2." Eine Verlagerung der Passagierkontrolle steht für die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) allerdings nicht zur Diskussion. Die FBB gehe davon aus, dass sich solche Vorfälle durch die Einhaltung entsprechender Verfahren und Vorkehrungen in Zukunft vermeiden ließen, teilte Sprecher Hannes Hönemann dem rbb mit.

