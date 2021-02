Bild: imago images/J. Eckel

Kredite und Corona-Krise - So groß ist die finanzielle Not der Flughafengesellschaft wirklich

11.02.21 | 10:03 Uhr

1,8 Milliarden Euro Finanzhilfen aus Steuermitteln plus der Erlass von 1,1 Milliarden Euro Kreditschulden sind nötig, um die Flughafengesellschaft FBB finanziell am Leben zu halten. Mit Gewinnen wird erst 2034 gerechnet. Von René Althammer und Susanne Opalka

Noch im Dezember hoffte FBB-Chef Lütke Daldrup, dass die FBB 2025 die Gewinnschwelle erreichen könne. Allerdings nur, wenn es "gelingt, schrittweise die Betriebskosten zu senken, und (...) wenn wir mit den Eigentümern vernünftige Regelungen zur neuen Finanzierungsstruktur hinbekommen", wie das Unternehmen dem rbb damals mitteilte. Was damit genau gemeint war, wird langsam deutlich: Teilentschuldung - das heißt, die Gesellschafter verzichten auf die Rückzahlung von Krediten in Höhe von gut 1,1 Milliarden Euro und es gibt 1,8 Milliarden Euro Kapitalbedarf.

Kreditzusage vor Parlamentszustimmung

Für die FBB kommt die Veröffentlichung dieser Zahlen durch den "Tagesspiegel" zur Unzeit, denn der letzte Kreditantrag ist noch nicht durch alle Parlamente. Der Berliner Finanzsenator Kollatz (SPD) hat zwar bereits den Vertrag über bis zu 204 Millionen Euro - den Anteil Berlins, um bis Ende 2021 über die Runden zu kommen - unterschrieben, aber: Geld gibt es nur, wenn das Parlament, genauer der Hauptausschuss, zustimmt, was bislang nicht geschehen ist. Jetzt tun sich neue Fragen auf, nämlich beispielsweise: Wie will die FBB die Corona-Kredite eigentlich zurückzahlen? Das Unternehmen muss bis 2023 gut 450 Millionen Euro Zins und Tilgung allein für Altkredite aufbringen. Jetzt kommen noch die Corona-Kredite dazu. Wäre das Land Berlin eine Bank, dann wäre hier wohl Schluss für die FBB. Doch der Senat scheint in all dem kein Problem zu sehen, wie er dem grünen Abgeordneten Harald Moritz (Grüne) Anfang Februar mitteilte: "Der Senat geht davon aus, dass die FBB ihre vertraglichen Verpflichtungen jederzeit erfüllen kann." Eine mehr als fragwürdige Aussage zu diesem Zeitpunkt. Denn selbst die FBB scheint sich da nicht mehr sicher zu sein. Dem rbb liegen Unterlagen vor, die auf den 25. Januar 2021 datiert sind. Dort ist zu lesen: "Corona-bedingt sind bis 2024 kumuliert 1,3 Milliarden Euro an Konzernverlusten (...) zu erwarten, so dass eine Stärkung des Eigenkapitals notwendig ist." Aus Kreisen, die mit dem Vorgang befasst sind, heißt es, dass es sich dabei um eine Vorlage an den Aufsichtsrat handele. Deren Echtheit wollte die FBB auf Anfrage nicht bestätigen. Heißt aber wohl, ohne neues Geld scheint die Gesellschaft nicht "jederzeit" in der Lage zu sein, ihren Verpflichtungen nachzukommen.

Das sollte die Gesellschafter nicht allzusehr verwundern. Die FBB schließt das Jahr 2020 bei zehn Millionen Passagieren voraussichtlich mit "Betriebserträgen" von gut 207 Millionen Euro ab. Dem stehen im laufenden Jahr Zins- und Tilgungszahlungen von mehr als 150 Millionen Euro gegenüber. Hinzu kommen Personal- und Unterhaltskosten. Im Dezember hatte das Unternehmen noch erklärt, dass die Gewinnschwelle im Jahr 2025 erreichbar sei, wenn es gelingt Kosten zu senken und "mit den Eigentümern vernünftige Regelungen zur neuen Finanzierungsstruktur hinzubekommen". Aktuell wird nach den vorliegenden Unterlagen vom Erreichen der "Konzerngewinnschwelle" im Jahr 2034 ausgegangen.

Kostendeckend ist nicht Kosten deckend

Fragwürdig ist auch eine Aussage von Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup vom 7. Januar, als die FBB eigentlich schon einigermaßen wissen musste, wie ernst die Situation ist. Da erklärte er im rbb-Nachrichtenmagazin Brandenburg aktuell, dass das Unternehmen mit 20 Millionen Passagieren jährlich seine Kosten wieder einspielen könne. Aufatmen beim Steuerzahler: das müsste doch zu schaffen sein, wenn die Corona-Impfkampagne erst an Fahrt gewinnt. Allerdings hatte der Flughafenchef eine sehr eigene Definition von "kostendeckend", wie die FBB rbb24 Recherche auf Nachfrage mitteilte. Dies stelle "(...)die rein operativen Kosten ohne Finanzaufwand", also ohne Zinsen und Tilgung dar. Für gewiefte Finanzanalysten war das wahrscheinlich leicht verständlich, der breiten Öffentlichkeit hingegen dürfte nicht klar gewesen sein, dass die FBB also auch dann noch weiter in den roten Zahlen steckt und Schwierigkeiten hat, die Kredite zurückzuzahlen.

Konsequenzen aus dem absehbaren Finanzdesaster

Dass die FBB im Jahr 2021 in finanzielle Turbulenzen gerät, hatten rbb und "Tagesspiegel" schon im vergangenen Jahr berichtet. Wirtschaftswissenschaftler hatten der FBB angesichts der Corona-Krise bis 2024 ein Defizit von 1,8 Milliarden Euro vorausgesagt. Der Flughafenchef tat das seinerzeit als "Milchmädchenrechnung" ab. Für Hansrudi Lenz, Professor am vom Lehrstuhl für Wirtschaftsprüfung- und Beratungswesen der Universität Würzburg, ist klar, dass "die zuvor schon vorhandenen Probleme, die von der Geschäftsführung durch zu optimistische Umsatzprognosen kaschiert wurden", nun durch Corona "schonungslos offen gelegt und dramatisch verschärft" werden. Das sei, meint Lenz, auch schon Ende 2020 für die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat absehbar gewesen.

"Schonungsloser Kassensturz" gefordert

Im Bundestag geht Sven-Christian Kindler, haushaltspolitischer Sprecher der Grünen, jetzt in die Offensive und greift den Flughafenchef direkt an. "Monatelang hat Flughafen-Chef Lütke Daldrup abgestritten, dass die FBB in einer schwierigen finanzielle Lage sei und sein Unternehmen als solide und solvent dargestellt." Kindler fordert "einen schonungslosen Kassensturz und endlich volle Transparenz über die Kosten und die Einnahmen - und zwar jenseits der Märchenprognosen des Flughafen-Chefs." Und der Berliner Abgeordnete Christian Gräff fragt, seit wann der Finanzsenator und der Flughafenchef wussten, "dass der Finanzbedarf der FBB wesentlich höher sein wird" als bislang angegeben. In der Senatsverwaltung für Finanzen setzt man derweil darauf, dass am Ende alles gut wird. Eine Teilentschuldung, die für den Steuerzahler einen Verlust von Hunderten Millionen Euro bedeutet, hält man dort weiterhin für möglich. Die Zeit drängt, denn die Wirtschaftsprüfer sitzen derzeit am Jahresabschluss für 2020. Nach rbb-Informationen sollen sie angesichts der aktuellen Lage in Frage stellen, ob die FBB eine "positive Fortführungsprognose" hat.