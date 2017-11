BER-Chronologie seit 2012 - 2.000 Tage in der Warteschleife

23.11.17 | 07:49 Uhr

In Berlin und Brandenburg ist ja schon vieles in den Sand gesetzt worden, aber die Absage der BER-Eröffnung am 3. Juni 2012 stellte alles in den Schatten. Seitdem sind 2.000 Tage vergangen. Geändert hat sich viel am BER. Nur Fliegen geht immer noch nicht.

Heute ist es genau 2.000 Tage her, dass der BER nicht eröffnet wurde - der Checkpoint vom "Tagesspiegel" hat mitgezählt. Abgesehen davon, dass "nichteröffnen" dank BER gute Chancen hätte, als neues Verb in den Duden aufgenommen zu werden, sind wir uns uns ziemlich sicher, dass diese 2.000 Tage die wohl längste Warteschleife sind, die in der deutschen Luftfahrt jemals geflogen wurde. Dabei war alles so gut vorbereitet.

Audio-Collage Am BER kein Ende in Sicht - 2.000 Tage geplatzter Start Vor 2.000 Tagen sollte der BER an den Start gehen. Allein die Stillstandskosten dürften sich inzwischen auf knapp 1,5 Milliarden Euro belaufen. Und die Verantwortlichen? Was hatten sie in all den Jahren zum BER zu sagen? Eine Collage von Thomas Rautenberg



Bei Lufthansa standen schon die Umzugskartons

Im Frühjahr 2012 sollte ein ganzer Flughafen innerhalb weniger Tage umziehen - von Tegel nach Schönefeld. Ab dem 3. Juni sollte vom neuen BER geflogen werden - und noch Anfang Mai liefen die Vorbereitungen dazu auf Hochtouren. "In unserem Lager standen schon die Umzugskartons", erinnert sich eine langjährige Lufthansa-Mitarbeiterin. Auch eine Urlaubssperre sei damals verhängt worden, denn: "Für den Umzug wurde jeder gebraucht." Über 2.500 Lastwagen sollten die Ausstattung der diversen Fluggesellschaften sowie das gesamte Flughafen-Inventar nach Schönefeld schaffen. Um den Mega-Transport nicht zu gefährden, sollte die Stadtautobahn in der Nacht zum 3. Juni komplett gesperrt werden. Computer, die am 2. Juni noch in Tegel standen, sollten tags darauf am BER wieder hochgefahren werden. Kaum jemand habe damit gerechnet, dass die BER-Eröffnung zu diesem Zeitpunkt noch verschoben werden könnte, sagt die Lufthanseatin.



"Das war ja alles noch Baustelle"

Ganz geheuer sei ihr die Sache aber nicht gewesen. Wenige Wochen vor dem Eröffnungstermin habe eine Begehung stattgefunden, bei der das Bodenpersonal seine künftigen Arbeitsplätze kennenlernen sollte: "Da haben wir uns schon gefragt, wie das alles noch fertig werden soll - das war ja alles noch Baustelle", berichtet die Reiseverkehrskauffrau, die sich inzwischen darauf eingestellt hat, den BER künftig nur als Flugreisende zu erleben, denn im Sommer 2018 beginnt ihr Ruhestand, und bis dahin wird am BER nach heutigem Stand noch immer gebaut. Doch wie der Lufthansa-Angestellten geht es noch ganz anderen, zum Beispiel Klaus Wowereit, dem früheren Regierenden Bürgermeister von Berlin, und Matthias Platzeck, dem Ex-Ministerpräsidenten von Brandenburg. Beide SPD-Politiker waren zeitweise auch oberste Kontrolleure der Flughafengesellschaft und hatten gehofft, zum Start des BER noch in Amt und Würden zu sein. Stattdessen zählen sie heute zum illustren Kreis all derer, die - wie soll man sagen? - den BER nicht eröffnet, sondern nicht eröffnet haben.

Aus den Fugen sprießt das Unkraut

Und der Flughafenbau? Ist inzwischen in die Jahre gekommen. Aus den Betonfugen sprießt das Unkraut, und wer genauer hinsieht, entdeckt die ersten Witterungsschäden. Es soll sogar Architekten geben, die den am längsten nicht eröffneten Flughafen der Welt inzwischen für etwas altmodisch halten.