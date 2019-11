Bild: dpa

"Sie dürfen als Bauherr dem Architekten das Feld nicht kampflos überlassen, sonst laufen Ihnen am Ende Zeitplan und Kosten weg". (Der frühere Flughafenchef Hartmut Mehdorn beim wirtschaftspolitischen Frühstück in der Industrie- und Handelskammer (IHK) am 24.06.2013)