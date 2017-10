Auf der Groß- und Dauerbaustelle Flughafen BER soll es wieder neues Personal geben: Der Berliner Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup will einen neuen Geschäftsführer-Posten für den Bereich Bau einführen. Dafür will er Carsten Wilmsem, den Leiter Real Estate am Flughafen München, nach Schönefeld holen. Das berichten der "Tagesspiegel" und die "B.Z." am Samstag.

Wilmsen soll Erfahrungen als Bau- und Immobilienmanager an Flughäfen gesammelt haben. Die Personalie sei bereits im Präsidialausschuss des Aufsichtsrats der Flughafengesellschaft beraten worden.

Ein Sprecher der Gesellschaft sagte dazu am Samstag, solche Entscheidungen seien allein Sache des Aufsichtsrats. Darüber hinaus wollte er sich nicht äußern. Die nächste Sitzung des Kontrollgremiums ist am 17. November.