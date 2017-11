Martina Berlin Samstag, 11.11.2017 | 10:45 Uhr

Das Problem gibt es von Beginn an im neuen Deutschland. Seit 89 durfte es nur um STASI gehen. War Geschichte, Personal, Zweck, Verfasstheit, Praxis des VS /Dienste West kein Thema. Während in Rostock, Solingen, Mölln...Häuser und Menschen brannten, Innenminister Einwanderern die Schuld dafür gaben, Bürgermeister die Übernahme von Jugendclubs durch Nazis beschönigten, das Asylrecht verschärft wurde, galten die wachsenden Strukturen der militanten Neu-Nazis als zwar etwas unappetitliche, am Ende aber im vorherrschenden Diskurs als der verständliche Ausdruck des "besorgten Bürgers" Nicht der einzelne VS-Beamte, sondern dieser Diskurs, diese Haltung ermächtige zu dem, was sich nun mühsam am Einzelfall nachweist. Aber schon fürs Oktoberfestattentat galt. 1980. West. Es beginnt immer mit der Behauptung "Linksradikal ist wie Rechtsradikal" Inzwischen ist dieser Marsch durch die Institutionen im Bundestag angekommen. Und erfreut sich dem Narrativ "Linke" seien im Land durchmarschiert.