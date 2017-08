Audio: Inforadio | 28.08.2017 | Nina Amin

Notunterkunft im ehemaligen Kongresszentrum - Die letzten 215 Flüchtlinge verlassen das ICC

28.08.17 | 14:02 Uhr

Mehr als eineinhalb Jahre lang lebten 650 Männer, Frauen und Kinder im ehemaligen Kongresszentrum ICC - einer der prekären Berliner Notunterkünfte für Flüchtlinge. Jetzt ziehen die letzten aus. Nina Amin begleitete zwei junge Iraker beim Umzug.



Ivan und Khorstan Khalo müssen noch warten, auf ihre Kleiderkisten. Bevor die beiden jungen Männer aus dem Irak ihre Sachen in die neue Unterkunft bringen dürfen, müssen die Kleider desinfiziert werden. Eine Vorsichtsmaßnahme, weil die Räume im früheren Kongressbau von Bettwanzen befallen waren. Zwar hatte er nie Probleme mit Ungeziefer, betont der 25-jährige Ivan, aber er freue sich auf ein sauberes Zimmer in der neuen Unterkunft. Eineinhalb Jahre haben die Brüder im ICC verbracht. Am schlimmsten sei gewesen, dass sie nicht selber kochen konnten, meint Ivan, der ältere der beiden. Sein zwei Jahre jüngerer Bruder Khorstan hatte am meisten Probleme, seine Hausaufgaben für die Schule zu erledigen. Zu sechst haben sie in einer in der Halle aufgebauten Wohnzelle geschlafen. "Ich konnte im Zimmer überhaupt nicht lernen, meine Hausaufgaben habe ich immer im Bett gemacht", erzählt er.

Sorge vor der Trennung

Die beiden Brüder haben Glück. Sie können in Charlottenburg bleiben, müssen in die nur zehn Minuten entfernte Gemeinschaftsunterkunt in der Heerstraße, sagt die Einrichtungsleiterin der Notunterkunft im ICC Jenny Rumohr. Andere müssten nach Spandau oder Lichtenberg ziehen. Einige Bewohner hätten sich bei ihr beschwert: "Rückmeldungen bekommen wir bei einigen Unterkünften dahingehend, dass die hygienischen Zustände sehr schlecht sind, dass die Zimmerbelegung nicht gut ist, dass man Sorge hat, dass man von seinem sozialen Umfeld hier im Bezirk getrennt wird." Die Khalo-Brüder haben inzwischen ihre Kleiderkisten bekommen, laden alles in den Umzugswagen und es geht los. Sie werden das ICC nicht vermissen, obwohl das betreuende Team ganz toll gewesen sei, so die Brüder.

Warten auf den Asylbescheid

In der Heerstraße angekommen, schaut Ivan sich zufrieden in ihrem neuen Zwei-Bett-Zimmer um: Zwei Betten, ein Tisch mit zwei Stühlen, zwei Schränke und ein Kühlschrank. Das kleine Zimmer hat das Nötigste, vor allem aber Tageslicht. Bad und Küche sind auf dem Flur. Endlich selber kochen, freut sich Khorstan, aber nach fast zwei Jahren in Berlin sehne er sich danach, richtig anzukommen: "Ich will gerne selbst eine Wohnung finden und dann alleine oder mit meinem Bruder zusammen wohnen und meine Familie treffen."



Die Familie der beiden ist im Irak geblieben. Auch die Frau und das kleine Kind des größeren Bruders. Ivan und Khorstan wissen noch nicht, ob sie in Berlin bleiben dürfen. Sie warten immer noch auf ihren Asylbescheid.