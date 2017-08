Jahrelanger "Schandfleck" in Potsdam-Mittelmark

Die Müllberge am Rande von Neuendorf (Potsdam-Mittelmark) sollen verschwinden. Nach jahrelangem Warten soll das Abfalllager Neuendorf nahe der Grenze zu Sachsen-Anhalt abgetragen werden.

Im September sollen die Arbeiten in der Gemeinde Rabenstein-Fläming beginnen, teilte das Brandenburger Umweltministerium am Freitag mit. In einer Mitteilung des Ministeriums ist von einem "Schandfleck" die Rede.

Seit dem Konkurs des Inhabers und dem nun beginnenden Abbau seien einige Jahre vergangen, sagte ein Sprecher des zuständigen Landesamts für Umwelt.