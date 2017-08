Nach mutmaßlicher Entführung in Berlin - Tschechien liefert verdächtigen Vietnamesen aus

23.08.17 | 16:38 Uhr

Ein Mann, der an der mutmaßlichen Entführung eines Vietnamesen aus Berlin beteiligt sein soll, wird von Tschechien nach Deutschland ausgeliefert. Der spektakuläre Fall hatte zu diplomatischen Verwerfungen zwischen Deutschland und Vietnam geführt.

Nach der mutmaßlichen Entführung eines vietnamesischen Geschäftsmanns in Berlin liefert die Tschechische Republik einen Verdächtigen an Deutschland aus. Das Amtsgericht in Prag habe der Überstellung aufgrund eines europäischen Haftbefehls zugestimmt, sagte eine Sprecherin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur und bestätigte damit einen Bericht der Agentur CTK. Die Übergabe sollte demnach noch im Laufe des Tages erfolgen.

Vorwurf der Agententätigkeit

Der Vietnamese mit Wohnsitz in Tschechien sei bereits am 12. August festgenommen worden. Ihm werde geheimdienstliche Agententätigkeit auf dem Gebiet der Bundesrepublik vorgeworfen, ihm drohe eine mehrjährige Haftstrafe.



Der Verdächtige soll an der Entführung des vietnamesischen Geschäftsmanns Trinh Xuan Thanh beteiligt gewesen sein. Dieser soll am 23. Juli in Berlin in ein Auto gezerrt und nach Hanoi verschleppt worden sein.

Bundesregierung wirft Vietnam Verschleppung vor

Die Bundesregierung geht davon aus, dass Vietnam hinter der Verschleppung des Ex-Funktionärs der Kommunistischen Staatspartei steht. Thanh wird in seinem Heimatland beschuldigt, für Verluste einer Tochterfirma des staatlichen Ölkonzerns PetroVietnam in Millionenhöhe verantwortlich zu sein. Ihm droht schlimmstenfalls die Todesstrafe. In Deutschland hatte er einen Asylantrag gestellt. Vietnam wiederum hatte von Berlin dessen Auslieferung gefordert.

Vietnamesische Polizei: freiwillig gestellt

Die vietnamesische Polizei bestreitet, dass der Mann entführt wurde. Der Mann sei "vor der vietnamesischen Öffentlichkeit in Haft genommen worden". Dabei habe er angegeben, sich "freiwillig" gestellt zu haben. Doch an diese Version glaubt die Bundesregierung nicht, wie der Sprecher des Außenministeriums Anfang August unmissverständlich deutlich machte. Das Geschehene sei mit Begriffen wie "Menschenraub" und "Entführung" zu bezeichnen. Es sei schlicht inakzeptabel, dass "ausländische Staaten auf diese Art und Weise das deutsche Recht mit Füßen treten".

Sendung: Abendschau, 23.08.2017, 19.30 Uhr