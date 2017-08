Während die Brandenburger ABC-Schützen bereits am Wochenende Einschulung feiern, lassen sich die Berliner Erstklässler damit noch eine Woche Zeit. Wie es um Lehrer-Stellen und Matheklausuren steht, darüber informieren am Donnerstag die Ressortchefs der beiden Länder.

In Berlin wird die Schülerzahl wie schon in den vergangenen Jahren steigen. An den allgemeinbildenden Schulen rechnete die Bildungsverwaltung für das neue Schuljahr zuletzt mit rund 317.000 Schülern, das sind etwa 6.000 mehr als bisher. Nach jüngsten Berichten konnten etwa 2.000 freie Lehrer-Stellen besetzt werden, allerdings ist jeder zweite neue Lehrer ein Seiteneinsteiger.

Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) und Brandenburgs Bildungsminister Günter Baaske (SPD) informieren zum Ende der Sommerferien über den Schuljahresbeginn am kommenden Montag. Beide laden am Donnerstagvormittag zu Pressekonferenzen.

Für die Erstklässler in der Hauptstadt beginnt die Schule erst am 9. September, dann gibt es in der ganzen Stadt Einschulungsfeiern. Insgesamt dürfte es rund 30.000 Abc-Schützen geben.

Etwa 50 Schülerinnen oder Schüler wissen noch nicht, in welche Schule sie gehen, da am Amtsgericht noch Verfahren darüber laufen. In diesem Jahr hatten mit rund 300 Eltern mehr als im Vorjahr den Rechtsweg beschritten, um ihr Kind an die Wunsch-Schule zu bekommen.