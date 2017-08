Am Landgericht Frankfurt (Oder) steht wieder ein notorischer Waffensammler vor Gericht. In seinem Wohnhaus in Neißemünde hortete er Munition und Gewehre - alles ohne Waffenbesitzkarte. Seit Juli gilt für solche Fälle eine Amnestie in Brandenburg: Wer ohne Zulassung Munition und Waffen besitzt, kann sie straffrei abgeben.