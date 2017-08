Video: Abendschau | 27.08.2017 | Sylvia Wassermann

Vor allem Alleinerziehende betroffen - Unterhaltsstellen mit Vorschussanträgen überfordert

29.08.17 | 10:48 Uhr

An mehreren Bezirksämtern kommen die Unterhaltsstellen nicht mit der Bearbeitung von Anträgen hinterher. In Marzahn-Hellersdorf entfällt bis Mitte September die Sprechstunde. Die derzeitige Mehrbelastung hatte sich lange vorher angekündigt.



In einigen Berliner Bezirken sind die Unterhaltsstellen der Bezirksämter derzeit nur eingeschränkt zu erreichen oder vorübergehend ganz geschlossen. Nach einem Bericht der "Berliner Zeitung" findet in Marzahn-Hellersdorf in der entsprechenden Abteilung bis 14. September keine Sprechstunden statt. In dieser Unterhaltstelle hätten sich lange Schlangen gebildet. Der Grund hierfür ist demnach ein erhöhtes Aufkommen von Anträgen nach einer Gesetzesänderung. Selbst der Markenautomat soll nicht mehr erreichbar gewesen sein, berichtet das Blatt. SPD-Jugendstadtrat Gordon Lehm (SPD) sagte der Zeitung: "Die Zahl der Anträge hat sich mehr als verdoppelt." Er rechne mit etwa 9.000 Anträgen allein in seinem Bezirk.



Manche Bezirke haben ihre drei Stellen noch nicht besetzt

Probleme gibt es auch in anderen Bezirken wie in Neukölln. Jugendstadtrat Falko Liecke (CDU) fordert zusätzliche Stellen, wie es weiter heißt. Der Sprecher der Neuköllner Jugendverwaltung, Thorsten Metter, weißt darauf hin, dass die Bezirke bereits im Februar die Zusage bekommen haben, dass sie für die zusätzlich anfallende Arbeit jeweils drei Vollzeit-Stellen erhalten, sagte er dem Blatt. Diese hätten seit März ausgeschrieben werden können. Bei der Besetzung der Stellen gebe es erhebliche Unterschiede. Manche hätten drei Stellen besetzt, andere nicht, so Metter weiter. Er gehe aber davon aus, dass die Stellen bis Ende des Jahres besetzt sein werden. Dem Bericht zufolge gibt es derzeit wie überall im öffentlichen Dienst Probleme mit der Qualifikation einer Bewerber. Zudem müsse noch das IT-System in den Bezirken vereinheitlicht werden.



Alleinerziehende, deren Ex-Partner keinen Unterhalt für die gemeinsamen Kinder zahlen, können vom Staat einen sogenannten Unterhaltsvorschuss beantragen. Der Staat versucht parallel die säumigen Beträge von den Unterhaltspflichtigen zurückzuholen. In Berlin gelingt dies je nach Bezirk nur in zehn bis etwa 33 Prozent der Fälle. Dem zeitungsbericht zufiólge konnten in Pankow ein Drittel des Vorsschusses wieder zurückgeholt werden, in Spandau war es zuletzt nur ein Zehntel der Summe. Seit dem 1. Juli besteht der Anspruch auf einen Unterhaltsvorschuss bis zum 18. Geburtstag des Kindes. Zuvor endete der Anspruch am 12. Geburtstag. Durch die Gesetzesänderung ist die Zahl der minderjährigen Berliner mit Ansprüchen von 27.000 auf 44.000 angestiegen. Allein in Marzahn-Hellersdorf müssen 9.000 Anträge bearbeitet werden.