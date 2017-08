Die Potsdamer Ausstellung "Reformation und Freiheit - Luther und die Folgen für Preußen und Brandenburg" wird ohne polnische Schirmherrschaft stattfinden. Die Kooperation mit Polen auf wissenschaftlicher Seite sei "überwältigend" gewesen, sagt Kuratorin Ruth Slecnzka am Mittwoch in Potsdam. Allerdings habe es auf politischer Ebene Probleme gegeben, was offenbar zur Absage der Schirmherrschaft führte.