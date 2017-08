Das sei an sich nichts Neues, sagte Kelch am Mittwoch dem rbb. Kelch sprach von einer ähnlichen Tendenz schon im Verfassungsschutzbericht 2016 für die Region Cottbus. Es seien aber nicht Cottbusser, die diese Veranstaltungen organisieren, sondern Menschen aus dem ganzen Süden Brandenburgs. Kelch appellierte an alle Bürger, zu schauen, an welchen Veranstaltungen sie teilnehmen, und was dort gesagt wird.

Für den Oberbürgermeister ist vor allem auffällig, dass die Aufmärsche der vergangenen Wochen nun doch der rechtsextremen Szene zugeordnet werden, sagte Kelch dem rbb. Vorher wären sie als rechte beziehungsweise Protestaktionen gegen die derzeitigen politischen Verhältnisse in Deutschland angesehen worden. Insofern scheine es eine Neubewertung gegeben zu haben. Man müsse aber auch sagen, so Kelch weiter, dass – solange dort alles friedlich bleibt – es ein Grundrecht sei, demonstrieren zu gehen. Das müsse der Rechtsstaat aushalten.