"Der Name muss weg"

Rund 150 Menschen haben am Mittwoch für die Umbenennung der Mohrenstraße in Berlin-Mitte demonstriert. Tahir Della, Sprecher der Initiative "Schwarze Menschen in Deutschland", sagte dem rbb, dass die Straße umbenannt werden müsse und die Politik das aktiv betreiben sollte.

Die Initiative habe auch einen Alternativvorschlag: Anton Wilhelm Amo. "Er ist afrikanischer Herkunft, Professor aus dem 17. Jahrhundert, der auch Aktivist war und sich in seinen Schriften gegen Rassismus, Diskriminierung, koloniale und rassistische Aktivitäten ausgesprochen hat", so Della weiter.

Das "Umbenennungsfest" wurde bereits zum vierten Mal gefeiert. Della glaubt, dass er auch nächstes Jahr wieder hier stehen werde: "Wir hoffen aber, dass in der Zwischenzeit Diskussionen in Gang kommen."