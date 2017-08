Brandenburgs CDU will zur Terrorabwehr auch Raubvögel nutzen: Zum Schutz vor möglichen

Flugdrohnen-Angriffen aus der Luft sollten künftig Adler eingesetzt werden, erklärte der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag, Björn Lakenmacher, am Donnerstag. Die Vögel könnten kleine unbemannte Flugobjekte (UAV) "ergreifen und sicher zu Boden bringen", heißt es in einem Antrag der CDU-Fraktion an den Landtag.



Das Bundesland brauche daher eine Adlerstaffel zur Drohnenabwehr - nach Vorbildern in Frankreich und den Niederlanden."Das französische Militär und die niederländische Polizei haben Adlerstaffeln gegründet und damit sehr gute Erfahrungen gemacht", heißt es von Lakenmacher.