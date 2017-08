Ab dem 1. Oktober können Schwule und Lesben in Berlin richtig heiraten oder ihre bisherige Lebenspartnerschaft korrekt als Ehe eintragen lassen. Zumindest theoretisch. Denn beteiligt an dem Ganzen sind ja auch noch die Berliner Ämter mit ihren Ausstattungsproblemen.

Das Verwaltungssystem der Berliner Standesämter kann die ab dem 1. Oktober mögliche Ehe für alle nicht korrekt erfassen. Wie das Standesamt Tempelhof-Schöneberg bestätigte, können in der Software bislang nicht zwei Männer oder zwei Frauen als Paar eingetragen werden. Somit muss ein Partner mit einem falschen Geschlecht eingetragen werden.



Erst im Herbst 2018 soll dieses Problem gelöst sein, wie eine Mitarbeiterin des Standesamtes in Tempelhof erklärte. Über das Software-Problem hatte die "Berliner Morgenpost" in dieser Woche berichtet. Kleiner Trost: Die Anmeldung für die Eheschließung ist laut Nachrichtenagentur dpa schon jetzt in allen Bezirken möglich.