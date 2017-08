Die Staatsanwaltschaft Cottbus ermittelt gegen den Berlin-Brandenburger Chef der rechtsextremen Identitären Bewegung, Robert Timm, wegen eines Verstoßes gegen das

Versammlungsgesetz.

Er soll für eine unangemeldete Anti-Flüchtlings-Demonstration Anfang Juli in Cottbus verantwortlich sein, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. In seiner Wohnung in Cottbus seien Unterlagen und Datenträger beschlagnahmt worden. Diese sollen jetzt ausgewertet werden.