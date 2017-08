Die umstrittene Gesichtserkennung am Berliner Bahnhof Südkreuz sorgt weiter für Diskussionen. Jetzt hat sich die SPD-Politikerin Eva Högl in die Debatte eingeschaltet. Sie forderte im rbb, dass ganz klar sein müsse, welche Daten erhoben und wie sie ausgewertet werden. "Wir können nur entscheiden, ob wir die Gesichtserkennung richtig finden und ob wir sie flächendeckend einsetzen wollen, wenn der Versuch auch aussagekräftig ist. Ich bin in Sorge, ob das das richtige Vorgehen war. Wenn er nicht vernünftig durchgeführt wurde, bin ich dafür ihn abzubrechen und neu zu machen."

Am Donnerstag will sich Innenminister Thomas de Maizière am Bahnhof Südkreuz über den Versuch informieren. Ob de Maizière Stellung zur Kritik von verschiedenen Seiten an dem

sechsmonatigen Pilotprojekt nimmt, ist noch unklar.