Audio: Inforadio | 22.08.2017 | Interview mit Nina Amin

Berlin hinkt hinterher - 10.000 anerkannte Flüchtlinge haben noch keine Wohnung

23.08.17 | 07:33 Uhr

Sie leben in Not- oder Gemeinschaftsunterkünften, obwohl sie eigentlich eine Wohnung haben sollten: 10.000 anerkannte Flüchtlinge finden - wie so viele Berliner - einfach keine eigene Bleibe. Seit Januar konnten 2.600 eine Wohnung oder WG beziehen.

Viele anerkannte Flüchtlinge finden in Berlin keine Wohnung. Rund 10.000 leben derzeit in Notunterkünften oder Gemeinschaftsunterkünften. Sie befinden sich "im Rechtskreis der Jobcenter oder Sozialämter", sagte eine Sprecherin des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) am Dienstag dem rbb und seien deshalb weiterhin in diesen Unterkünften untergebracht. Von Januar bis Ende Juni 2017 hätten rund 2.600 Personen eine Wohnung oder eine WG bezogen, für die das LAF die Kosten übernimmt, hieß es. In Notunterkünften leben insgesamt noch immer 9.200 Flüchtlinge, 270 davon in den Tempelhofer Hangars. Allerdings konnten seit Dezember mehr als 2.000 Flüchtlinge aus Notunterkünften in Gemeinschaftsunterkünfte umziehen.

Tempohomes am Tempelhofer Feld öffnen bald

Fast 1.900 Flüchtlinge leben derzeit in Modularen Flüchtlingsunterkünften (MUF), zum Beispiel in der Wittenberger Straße in Marzahn. Die Planungen sehen 19 MUFs mit rund 7.300 Plätzen vor, derzeit sind fünf MUFs aktiv. Drei MUFs sind bereits baulich fertig gestellt, aber noch nicht in Betrieb genommen. Sieben Wohncontaineranlagen, sogenannte Tempohomes, sind aktuell in Betrieb, dort leben rund 2.300 Flüchtlinge. Sechs Tempohomes gehen im Herbst in Betrieb, unter anderem am Columbiadamm 84 mit 1.120 Plätzen. Fast 17 Millionen Euro kostet das temporäre Wohndorf (Stand: März 2017) am Tempelhofer Feld. Ende 2019 müssen die Container aber schon wieder abgebaut werden - so will es das Tempelhofer-Feld-Gesetz. Derzeit kommen pro Monat deutlich weniger Flüchtlinge nach Berlin als noch im Sommer 2015. Im Juni dieses Jahres etwa kamen 568 noch Flüchtlinge nach Berlin.

Modulare Unterkünfte Anschrift Bezirk Plätze/Stand Bernauer Straße Reinickendorf 224/aktiv Hagenower Ring Lichtenberg 300/aktiv Paul-Schwenk-Straße Marzahn-Hellersdorf 450/aktiv Rudolf-Leonhard-Straße Marzahn-Hellersdorf 450/aktiv Wittenberger Straße Marzahn-Hellersdorf 450/aktiv Albert-Kuntz-Straße Marzahn-Hellersdorf 450/noch nicht eröffnet Freudstraße /

Kraepelinweg Spandau 320/noch nicht eröffnet Wolfgang-Heinz-Straße Pankow 450/noch nicht eröffnet Falkenberger Straße Pankow 300/April 2018 Bäkestraße Steglitz-Zehlendorf --- /Januar 2018

Tempohomes Anschrift Bezirk Plätze/Stand Zossener Straße Marzahn-Hellersdorf 250/aktiv Quittenweg / Venusstraße Treptow-Köpenick 256/aktiv Wollenberger Straße Lichtenberg 256/aktiv Siverstorpstraße Pankow 250/aktiv Am Oberhafen 7 Spandau 256/aktiv Gerlinger Straße 21 Neukölln 504/aktiv Dingolfinger Straße Marzahn-Hellersdorf 256/aktiv Hohenschönhauser Straße Lichtenberg 256/aktiv Buchholzer Straße / Elisabeth-Aue Pankow 512/Ende August Columbiadamm 84 Tempelhof-Schöneberg 1.120/Okotber Finckensteinallee 63 Steglitz-Zehlendorf 256/1.9. Stadion Wilmersdorf Charlottenburg-Wilmersdorf 160/1.9. Karl-Marx-Straße 269 Neukölln 160/1.9. Lissabonallee Steglitz-Zehlendorf 256/Herbst Alte-Jakob-Straße 4 Friedrichshain-

Kreuzberg 160/Ende Oktober