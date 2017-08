"Kein kolonialer Kontext" - Forscher gegen Umbenennung der Mohrenstraße

25.08.17 | 12:29 Uhr

Während Aktivisten für eine Umbenennung der Mohrenstraße demonstrieren, weil sie den Namen rassistisch finden, sprechen sich Forscher dagegen aus. Kulturwissenschaftler Kaschuba sieht den Namen eher als eine Art Stolperstein, der zum Nachdenken anregt.

Der Berliner Kulturwissenschaftler Wolfgang Kaschuba hat sich gegen die Forderung nach einer Umbenennung der Berliner Mohrenstraße gewandt. "Ich kann alle verstehen, die in die Straße kommen und sagen: 'Das ist aber ein seltsamer Name'", sagte der Geschäftsführende Direktor des Instituts für empirische Migrations- und Integrationsforschung der Humboldt-Universität der "tageszeitung". Aber eine Stadt, in der jede Generation den Stadtplan umschreibe, könne er sich auch nicht vorstellen.



Vorschlag in Anton Wilhelm Amo-Straße umzubennen

In Berlin gibt es seit Jahren eine Debatte um die Umbenennung von Straßen, die mit dem deutschen Kolonialismus im Zusammenhang stehen. Im sogenannten Afrikanischen Viertel im Stadtteil Wedding sind bereits konkrete Straßenumbenennungen geplant. Immer wieder in der Kritik von Bürgerinitiativen steht auch die Mohrenstraße mitten im Regierungsviertel der Bundeshauptstadt. So wurde am Mittwoch wieder für eine Umbenennung der Straße demonstriert. Die Initiative "Schwarze Menschen in Deutschland" plädiert für den Namen Anton Wilhelm Amo-Straße. Dem Initiativen-Sprecher zufolge ist der Professor aus dem 17. Jahrhundert afrikanischer Herkunft und hat sich in seinen Schriften gegen Rassismus, Diskriminierung, koloniale und rassistische Aktivitäten ausgesprochen.

Berlin hat 1.000 solcher Beispiele

Kaschuba verwies dem taz-Bericht zufolge darauf, dass Straßennamen oftmals "eine Zeitaufnahme aus dem Kaiserreich" und daher "national und kolonial geprägt" seien. Auch eine Sudetenstraße behage ihm nicht. In Berlin gebe es bestimmt 1.000 weitere Beispiele. Es werde nicht gehen, die alle umzubenennen, weil viele Menschen das auf ihre Geschichte beziehen.

Keine Sklaven-, sondern eine Eroberungsfigur

Die Diskussion über die Herkunft der Straßennamen und den künftigen Umgang damit sei aber gut und wichtiger als eine einfache Umbenennung, betonte der Kulturwissenschaftler. Eine Debatte darüber bedeute, "Schandmarken im Auge zu behalten, der dunklen Seite der Geschichte einen Raum zu geben, wie beim Holocaust-Mahnmal." Der Forscher fügte hinzu: "Ich stelle mir die ganze Stadtlandschaft wie einen Stolperstein vor, so dass man dauernd auf die Ungereimtheiten stößt." Zudem verwies Kaschuba darauf, dass sich die Mohrenstraße nicht auf eine Sklavenfigur, sondern auf eine Eroberungsfigur beziehe. Der Fall liege anders als bei Straßen, die nach kolonialen Kämpfern benannt wurden.



Delegation afrikanischer Repräsentanten aus Großfriedrichsburg

Anfang der Woche hatte sich auch der Berliner Afrika- und Kolonialhistoriker Ulrich van der Heyden gegen die Umbenennung der Mohrenstraße in einem Gastbeitrag in der "Berliner Zeitung" ausgesprochen. Auch er sagte, dass dieser Straßenname nicht im Kontext mit dem deutschen Kolonialismus stehe. "Im heutigen Berliner Bezirk Mitte wurde Ende des 17. Jahrhunderts ein unbefestigter Weg als Mohrenstraße bezeichnet, weil hier eine Delegation afrikanischer Repräsentanten aus Großfriedrichsburg im heutigen Ghana für einige Monate einquartiert in einem Gasthaus war", schrieb van der Heyden.