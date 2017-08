Neue Verwirrung im Streit um die Altanschließergebühren: In einem Gerichtsurteil hat eine Kammer nun einigen Grundstücksbesitzern die Gebührenrückzahlung verwehrt. Andere Kammern hatten zuvor anders entschieden.

Im Streit um rechtswidrige Gebühren für alte Kanalanschlüsse hat das Landgericht Potsdam die Klage einer Grundstücksbesitzerin auf Staatshaftung zurückgewiesen. In dem am Donnerstag vom Landeswasserverband veröffentlichten Urteil erklären die Richter, die Klägerin habe es versäumt, gegen den rechtswidrigen Bescheid zu klagen, obwohl dazu Anlass bestanden hätte. Auch sei sie nicht vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Nun könne die Klägerin sich nicht auf die Staatshaftung berufen, um ihren Beitrag in Höhe von rund 2.600 Euro zurückzubekommen.