Als Flächenland sei man auf die Mittel der Europäischen Union angewiesen, sagte der Linken-Politiker. Derzeit bekommen Brandenburgs Landwirte jährlich rund 330 Millionen Euro an Direktzahlungen aus Brüssel. Knapp 300 Millionen Euro investiert die EU zudem jedes Jahr in Strukturprojekte. Görke hofft, dass das auch nach 2020 so bleiben wird.



Derzeit laufen in Brüssel die Verhandlungen über den Etat ab 2020. Darin wird es erhebliche Einsparungen geben, weil Großbritannien als einer der bislang größten Nettozahler wegfällt.

Sendung: Antenne Brandenburg, 31.08.2017, 5:00 Uhr