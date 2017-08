"Wir sind alle linksunten": Unter diesem Motto haben am Sonntag mehrere hundert Menschen in Berlin gegen das Verbot der linksextremistischen Internetplattform "linksunten.indymedia.org" demonstriert. Zwischenfälle habe es bei der angemeldeten Demonstration vom Heinrichplatz in Kreuzberg zum Rathaus Neukölln nicht gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Abend.

Er sprach von rund 450 Teilnehmern. Auf Bannern war etwa zu lesen: "Freiheit für alle G20-Gefangenen".