In der Türkei inhaftierter Menschenrechtsaktivist - Steudtner dankbar für Gebete der Gethsemane-Gemeinde

25.08.17 | 15:16 Uhr

Seit mehr als sieben Wochen sitzt der Berliner Peter Steudtner im türkischen Gefängnis. In dieser Woche besuchte ihn erstmals der deutsche Botschafter. Er erfuhr, wie der IT-Experte die Anteilnahme an seiner Inhaftierung wahrnimmt.



Der in der Türkei inhaftierte Berliner Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner hat sich für die Unterstützung aus Deutschland bedankt. Das gelte insbesondere für die regelmäßigen Gebete und Andachten in der Gethsemanekirche im Stadtteil Prenzlauer Berg, in der er Gemeindemitglied ist, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Freitag in Berlin. Steudtner habe sich während des Besuchs des deutschen Botschafters in der Türkei, Martin Erdmann, entsprechend geäußert. Botschafter Erdmann konnte am Dienstag je eine Stunde mit Steudtner sowie mit dem ebenfalls dort inhaftierten Journalisten Deniz Yücel sprechen.

Bisher keine Aussicht auf Freilassung

Der Berliner Menschenrechtsaktivist und IT-Experte Peter Steudtner befindet sich seit dem 5. Juli in der Türkei in Untersuchungshaft - in demselben Gefängis wie "Welt"-Journalist Yücel. Beiden geht es laut Auswärtigem Amt den Umständen entsprechend gut. Steudtner war auf der Insel Büyükada vor Istanbul festgenommen worden, wo er ein Seminar für türkische Menschenrechtsaktivisten leitete. Auch andere Seminarteilnehmer wurden festgenommen. Die türkische Justiz wirft ihnen die Unterstützung einer terroristischen Gruppe vor. Der Fall steht international in der Kritik. Die Bundesregierung setzte sich bislang vergeblich für eine Freilassung Steudtners aus der U-Haft ein.

Inhaftierungen belasten deutsch-türkische Beziehungen

Die Inhaftierung Steudtners, Yücels sowie der deutschen Journalistin Mesale Tolu belastet derzeit die deutsch-türkischen Beziehungen. Tolu, die in der Türkei für die regierungskritische Nachrichtenagentur ETHA arbeitete, bekam am Mittwoch Besuch vom deutschen Botschafter. Sie wurde Ende April in Istanbul festgenommen und ist in einem Frauengefängnis inhaftiert. Ihr zweijähriger Sohn ist bei ihr. Wegen angeblicher Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation drohen ihr bis zu 15 Jahre Haft.

Seit dem 21. Juli regelmäßig Andachten in Prenzlauer Berg

In der evangelischen Gethsemanekirche in Prenzlauer Berg findet täglich um 18 Uhr ein Fürbittgebet für Steudtner und seine Mitgefangenen statt. An den Andachten nahmen unter anderem Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und der evangelische Berliner Bischof Markus Dröge teil. Steudtner ist aktives Mitglied der Kirchengemeinde. In den 80er Jahren hatten sich in der Kirche in der DDR verfolgte Oppositionelle versammelt und in Friedensgebeten mehr Freiheit vom Regime gefordert. Sendung: Abendschau, 25.08.2017, 19:30 Uhr