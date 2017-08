Hohe Gefahr für Erwerbslose und Kinder - Jeder fünfte Berliner ist von Armut bedroht

29.08.17 | 14:34 Uhr

Dass Berlin eher eine arme Stadt ist, ist bekannt. Die neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes unterstreichen das noch einmal. Brandenburg dagegen schneidet im Vergleich zu anderen Bundesländern recht gut ab.



Das Risiko, arm zu werden, ist in Berlin besonders hoch. Denn die Hauptstadt gehört zu den Bundesländern mit dem höchsten Armutsrisiko in Deutschland. Berlin liegt mit einer Armutsgefährdung von 19,4 Prozent – damit war 2016 jeder fünfte Bewohner bedroht - auf Rang vier bundesweit. Es landete damit hinter Bremen (22,6 Prozent), Sachsen-Anhalt (21,4) und Mecklenburg-Vorpommern (20,4), wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. In Brandenburg waren 15,6 Prozent der Menschen von Armut bedroht. Die Mark ist damit das Land der neuen Bundesländer (einschließlich Berlin), in dem die Armutsgefahr am geringsten ist. Bundesweit lag Brandenburg damit auf Platz sieben. Die alten Bundesländer kamen auf einen Schnitt von 15,0 Prozent, die neuen (einschließlich Berlin) auf 18,4 Prozent.

Die Schwächsten sind am meisten gefährdet

Insbesondere gefährdet sind auch Erwerbslose: In dieser Gruppe liegt die Quote in Berlin bei 63,8 Prozent. Als armutsgefährdet gelten Menschen, die weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung haben. Auch die Armutsgefährdungsquote bei Kindern und Jugendlichen stieg um einen halben Prozentpunkt auf 20,2 Prozent. Sozialverbände äußerten angesichts dieser Zahlen Kritik an der Bundesregierung. Auch der Deutsche Kinderschutzbund (DKSB) äußerte sich besorgt über das gestiegene Armutsrisiko von Kindern. "Kinderarmut ist auf einem neuen Hoch - und das trotz boomender Wirtschaft und niedriger Arbeitslosigkeit", erklärte DKSB-Präsident Heinz Hilgers in Berlin. Alleinerziehende und ihre Kinder sind nach Angaben des Bundesamtes ebenfalls überdurchschnittlich armutsgefährdet. Im vergangenen Jahr war dies bei 42,4 Prozent der Alleinerziehenden-Haushalte im früheren Bundesgebiet und 46,9 Prozent dieser Haushalte in den neuen Ländern der Fall. Während in Berlin 34,5 Prozent der Alleinerziehenden-Haushalte von Armut bedroht waren, traf dies in Sachsen-Anhalt auf 60 Prozent der Alleinerziehenden-Haushalte zu.

Am wenigsten von Armut bedroht lebt es sich in Süddeutschland

Brandenburg landete auch in einzelnen besonders betroffenen Bevölkerungsgruppen vor den meisten anderen Ost-Ländern: Unter Erwerbslosen waren mit 63,8 Prozent anteilig genauso viele Menschen armutsgefährdet wie in Berlin und etwas mehr als in Thüringen (61,2 Prozent). Bei Alleinerziehenden und ihren Kindern lag Brandenburgs Quote mit 46,8 Prozent vor den Ost-Flächenländern, aber deutlich hinter Berlin. In Baden-Württemberg und Bayern waren bundesweit im Jahr 2016 die wenigsten Menschen einem Armutsrisiko ausgesetzt. Die Statistiker wiesen jedoch darauf hin, dass die Zahlen für 2016 wegen der Umstellung bei der Ermittlung dieser Werte und der üblichen Schwankung beim Mikrozensus nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar seien.

