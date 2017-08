Die Kanadische Botschaft in Berlin ist am Mittwochvormittag nach einer mutmaßlichen Bombendrohung kurzzeitig geräumt worden. Die Evakuierung mehrerer Gebäude am Leipziger Platz sei vom Sicherheitsdienst des Hauses angeordnet worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei dem rbb. Die Räumung sei bereits gestartet worden, als die Polizei eintraf.

Bei einer Überprüfung der Drohung seien die Beamten zu dem Schluss gekommen, dass diese als nicht ernsthaft einzustufen sei. Daraufhin sei die Sperrung wieder aufgehoben worden, hieß es. Wie viele Mitarbeiter das Haus bereits verlassen hatten, ist unklar. Von der Sperrung waren kurzzeitig auch einige Straßen am Leipziger Platz betroffen.