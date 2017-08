Krippen in Berlin und Brandenburg sind schlechter mit Erziehern ausgestattet als der Bundesdurchschnitt. Bei den Kleinsten kommen mehr Kinder auf eine Erzieherin als in anderen Bundesländern. In Brandenburg kommt es ganz auf den Wohnort an.

In Berlin und Brandenburg sind Kita-Erzieherinnen für deutlich mehr Kleinkinder zuständig als in den westlichen Bundesländern. Das geht aus einer Studie der Bertelsmann-Stiftung hervor. Demnach kommen in beiden Bundesländern etwa sechs Kinder unter drei Jahren auf eine Erzieherin; im Bundesdurchschnitt sind es etwa vier Kinder. Die Betreuungssituation der Kleinsten hat sich damit der Studie zufolge in den vergangenen Jahren nicht verbessert.

Bei den über Dreijährigen kommen in Berlin etwa neun Kinder auf einen Erzieher, in Brandenburg sind es elf. Unter den ostdeutschen Bundesländern haben die Länder damit die beste Personalsituation.

Dabei gibt es auch innerhalb der Bundesländer deutliche Unterschiede: In Brandenburg ist der Betreuungsschlüssel im Landkreis Ostprignitz-Ruppin am besten; am schlechtesten ist er in Cottbus.



Die Expertin für Bildungsinvestitionen bei der Bertelsmann-Stiftung, Kathrin Bock-Famulla, forderte am Montag im rbb bundesweite Standards, um die Betreuung in den Kitas zu verbessern. Bundesweit würden 107.000 zusätzliche Fachkräfte benötigt. Das koste 4,9 Milliarden Euro pro Jahr. Um eine kindgerechte Betreuung zu garantieren, sind in Berlin 12.100 und in Brandenburg 8.600 zusätzliche Fachkräfte nötig.

Die Bertelsmann-Stiftung stellt aber gleichzeitig fest, dass in den vergangenen zehn Jahren die Zahl der Erzieher in Berlin um 70 Prozent gestiegen ist und hier annähernd doppelt so viele unter Dreijährige in die Krippe gehen wie in Westdeutschland.