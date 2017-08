Seinen weinroten Kapuzenpulli hat er sich über den Kopf gezogen und verdeckt sein Gesicht, die rund 40 Zuschauer reagieren geschockt auf das Urteil des Amtsgerichts in Hamburg. Am Montag verurteilte das Gericht einen 21-Jährigen Niederländer zu zwei Jahren und sieben Monaten Haft, weil er einen Berliner Polizisten beim G20-Gipfel mit Flaschen beworfen haben soll. Das Gericht ging mit seinem Urteil weit über die Forderung der Staatsanwältin hinaus. Diese hatte ein Jahr und neun Monate gefordert, die Verteidigerin Freispruch. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, es können Rechtsmittel dagegen eingelegt werden.

Der Angeklagte wurde des schweren Landfriedensbruchs, der gefährlichen Körperverletzung, des besonders schweren Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstands schuldig gesprochen. Nach Überzeugung des Richters hatte der 21-Jährige am späten Abend des 6. Juli bei den Krawallen im Hamburger Schanzenviertel zwei Flaschen auf einen Polizeibeamten aus Berlin geworfen. Eine der Flaschen habe einen 30 Jahre alten Berliner Bereitschaftspolizisten aus Berlin am Helm getroffen, die andere am Bein. Der Polizist habe Schmerzen am Kopf erlitten, sich aber nicht behandeln oder krankschreiben lassen. Anschließend konnte er den Niederländer festnehmen, welcher sich zunächst widersetzt haben soll, indem er eine sogenannte Embryonalhaltung annahm und seine Muskeln anspannte.



Der Beamte gehörte der Hundertschaft an, die zur Begleitung der linksautonomen Demonstration "Welcome to Hell" nach Hamburg reiste.