Nach dem Verbot von "linksunten.indymedia" durch das Bundesinnenministerium am Freitag ist die Internetplattform wieder erreichbar. "Wir sind bald wieder zurück...", heißt es nun auf der Seite. Gefolgt von der "Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace".

Die Internetplattform "linksunten.indymedia" ist wieder online. "Wir sind bald wieder zurück...", hieß es am Samstagmorgen auf der verbliebenen Startseite. Danach wird die 1996 von dem Internetaktivisten John Perry Barlow verfasste "Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace" zitiert: "Der Cyberspace liegt nicht innerhalb Eurer Hoheitsgebiete. Glaubt nicht, Ihr könntet ihn gestalten, als wäre er ein öffentliches Projekt. Ihr könnt es nicht."

Am Ende der Seite wird ein Bild der Sängerin und Schauspielerin Barbra Streisand gezeigt, mit der Bildunterschrift "Misère für De Maizière!" - ein mehr als deutlicher Hinweis auf den vor allem in der Popkultur und in den sozialen Medien berühmt-berüchtigten Streisand-Effekt: Das Phänomen, wonach der Versuch, eine unliebsame Information zu unterdrücken oder entfernen zu lassen, öffentliche Aufmerksamkeit nach sich zieht. Und dadurch letztlich das Gegenteil erreicht wird, nämlich dass die Information einem noch größeren Personenkreis bekannt wird.

Am Freitag hatte das Bundesinnenministerium die linksextremistische Webseite über ein Vereinsverbot verboten. Die Verbotsverfügung wurde drei in Freiburg lebenden Betreibern der Plattform zugestellt. Am Vormittag war die Seite dann zunächst offline gegangen, während weiterhin eine Route zum Server beim französischen Website-Hoster existierte, meldete die IT-Nachrichtenseite Heise Online.