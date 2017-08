Nach dem Verbot der linksextremistischen Internet-Plattform "linksunten.indymedia" rechnet das Bundeskriminalamt (BKA) offenbar mit Vergeltungsaktionen. Der Behörde zufolge könnte es zu Sachbeschädigungen bis hin zu schweren Brandstiftungen wie beim G20-Gipfel in Hamburg kommen, berichtete die "Welt am Sonntag" am Samstag vorab und beruft sich auf eine vertrauliche Gefährdungsbewertung des BKA.

Das Bundesinnenministerium hatte die 2008 gegründete Internet-Plattform am Freitag verboten. Zur Begründung hieß es, die Seite sei die bedeutendste Plattform für gewaltbereite Linksextremisten in Deutschland, so Innenminister Thomas de Maizière (CDU). Zur Begründung des Verbots veröffentlichte das Ministerium eine lange Liste von Beiträgen mit strafbaren Inhalten, Bekennerschreiben zu Straftaten und verfassungsfeindlichen Inhalten. Auch Anleitungen zum Bau von Brandsätzen wurden auf der Plattform veröffentlicht.



Nach dem Verbot soll die Unter-Domain "linksunten.indymedia.org" von einem Server in Frankreich auf Rechner in Kanada umgezogen sein. Am Freitag war die Seite vom Vormittag zunächst an nicht mehr zu erreichen, am Samstag meldete sich "linksunten.indymedia" allerdings bereits zurück.