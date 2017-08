Das liege an der hohen Zahl der Verfahren, wie ein Gerichtssprecher sagte. Außerdem hätten die Bezirke sehr spät entschieden, wer an welche Schule gehen darf.

Insgesamt haben sich in diesem Jahr deutlich mehr Familien an das Gericht gewandt als im vergangenen Jahr. Die meisten Eilverfahren um den Schulplatz der Kinder wurden von Eltern in den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte in Gang gebracht. Die wenigsten in Spandau und Marzahn-Hellersdorf.