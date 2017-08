Wahlkampfveranstaltung in Brandenburg an der Havel

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist während eines Wahlkampfauftritts in Brandenburg an der Havel zum Teil auf massive Ablehnung gestoßen. Menschen, die ihrer Rede folgen wollten zeigten sich entsetzt von der aggressiven Stimmung, die Gegendemonstranten verbreiteten.

Eine Wahlkampfveranstaltung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist in Brandenburg an der Havel am Dienstagabend massiv gestört worden. Rund 200 Gegendemonstranten - teils mit Plakaten von AfD und NPD - begleiteten die Rede der Kanzlerin mit einem Pfeifkonzert.

Merkel hatte in der Rede unter anderem angekündigt, mehr Geld in die Bildung stecken zu wollen. Die Schulen in Brandenburg sollten "ans Internet angeschlossen und Lehrer weitergebildet werden."



Rund 1.500 Anwohner waren gekommen, um die Rede der Kanzlerin zu hören. Durch die Pfiffe und Rufe der Demonstranten hatten die Interessierten zum Teil Schwierigkeiten, die Aussagen Merkels zu verstehen. Zuschauer des Wahlkampfauftritts zeigten sich zudem entsetzt von der aggressiven Stimmung während des Auftritts. Die Atmosphäre sei teilweise beängstigend und bitter gewesen.