Brandenburgs Bildungsminister Günter Baaske (SPD) will am Donnerstag über den Schuljahresbeginn am kommenden Montag informieren.

Zum Beginn des neuen Schuljahres fehlen in Brandenburg immer noch knapp 100 Lehrkräfte. Von den benötigten 1.150 neuen Lehrern seien bislang 1.061 eingestellt worden, teilte das Bildungsministerium am Donnerstag mit. Zudem seien 575 Lehrkräfte befristet eingestellt worden, darunter noch nicht fertig ausgebildete Seiteneinsteiger, Vertretungskräfte und Lehramtskandidaten. Dennoch könne es in Einzelfällen vorkommen, dass an Schulen nicht alle Fächerkombinationen abgedeckt seien, hieß es.

Nach Angaben des Ministeriums gibt es zum Schuljahresbeginn am Montag 289.000 Schüler in Brandenburg, darunter 258.000 an öffentlichen Schulen und 31.000 an Schulen in freier Trägerschaft. Das sind rund 18.000 mehr als im vergangenen Schuljahr.

Die Einschulungsfeiern in Brandenburg sind bereits am Samstag, eine Woche früher als in Berlin.