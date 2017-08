Genaue Nutzung noch unklar - Senat will Haus der Statistik kaufen

28.08.17 | 12:53 Uhr

Elf Stockwerke, grau und verfallen. Das Haus der Statistik am Berliner Alexanderplatz steht seit Jahren leer. Nun will der Senat einem Medienbericht zufolge 140 Millionen Euro in den DDR-Plattenbau investieren. Was dann daraus wird, ist noch nicht klar.



Der Berliner Senat will fast 140 Millionen Euro in das Haus der Statistik am Alexanderplatz in Berlin-Mitte investieren. Wie genau das verfallene Bürogebäude aus DDR-Zeiten genutzt werden soll, ist aber noch unklar. Darüber berichtete zuerst die "Berliner Morgenpost".

Demnach soll das Gebäude der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) für 61,7 Millionen Euro abgekauft werden. In die Sanierung sollen dann nach und nach 18,6 und 56,4 Millionen Euro investiert werden. Der Kauf ist im Hauptstadtvertrag, den der Bund und das Land Berlin abgeschlossen haben, festgehalten.



Haus soll "bunt" genutzt werden

Laut Zeitung kam der Anstoß, das Gebäude zu kaufen von einer Initiative aus Planern, Kulturschaffenden und Flüchtlingshelfern. Ginge es nach ihr, würde auf dem Areal ein Komplex mit Wohnungen, Ateliers, Probenräumen und Bildungseinrichtungen entstehen. Der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) will laut dem Bericht das Gebäude "überwiegend" von Berliner Behörden beziehen lassen. Laut Koalitionsvertrag sollen bei dem Projekt aber auch "neue Kooperationen und eine breite Mitwirkung der Stadtgesellschaft sichergestellt werden". Der Stadtrat von Berlin-Mitte, Ephraim Gothe (SPD) versichert, dass das Haus "bunt" genutzt werden soll. Was wie genutzt werden solle, könne man letztendlich aber erst entscheiden, wenn das Haus in Landesbesitz sei.

360-Grad-Blick ins Haus der Statistik

Haus der Statistik in Berlin - Spherical Image - RICOH THETA