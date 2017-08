Kommentar | Gesichtserkennung am Südkreuz

Für die Gesichtserkennung per Videoüberwachung gibt es keine gesetzliche Grundlage. Dabei wäre das ein Weg, um Straftaten nicht nur aufzuklären, sondern auch zu verhindern. Doch dafür müssen wir die Frage beantworten: Wie viel Freiheit wollen wir für unsere Sicherheit geben? Von Olaf Sundermeyer

Wir stecken mitten drin im Kampf zwischen Freiheit und Sicherheit, die durch Gewalt, Kriminalität und extremistische Straftäter bedroht wird: die Silvesternacht in Köln oder der Terroranschlag auf dem Breitscheidtplatz, steigende Eigentumskriminalität und die Verrohung im Alltag - am Ende steht die Frage, wie viel Freiheit wir geben wollen, um unsere Sicherheit zu bewahren. Welche Befugnisse wollen wir dem Staat einräumen, damit er seine wesentliche Aufgabe erfüllt - nämlich für die Sicherheit seiner Bürger zu sorgen?

Der Streit um die Gesichtserkennung per Videoüberwachung am Bahnhof Südkreuz bringt uns der Antwort auf diese Frage näher - in der Abwägung zwischen Datenschutz und Opferschutz. Dabei wissen Google und Facebook längst mehr über uns als die Polizei. Und der geht es um den Schutz einer freiheitlichen Bürgergesellschaft, nicht darum, mit unseren Daten Geld zu verdienen.