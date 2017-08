TaNadja Mittwoch, 23.08.2017 | 12:04 Uhr

Was für einen Quatsch man hier lesen muss. Eine Frau mit einem Kreuzanhänger hätte wahrscheinlich keine Probleme im Gericht gehabt. Das Christentum ist nunmal nicht die einzige Religion auf der Welt und auch nicht in diesem Land. Zu den "Gepflogenheiten" in diesem Land gehört auch die Religionsfreiheit und auch die Freiheit sich so zu kleiden, wie man will. Keiner hat das Recht einem zu sagen, was man anziehen darf oder an was man glauben darf, auch kein Richter. Die Anwältin hatte völlig Recht. Diskriminierung gehört definitiv nicht in einen Gerichtssaal.