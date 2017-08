Die Bundesregierung informiert an diesem Wochenende bei einem Tag der offenen Tür in Berlin über ihre Arbeit. Das Kanzleramt, die 14 Ministerien und das Bundespresseamt bieten dazu ein breites Programm mit Führungen, Diskussionsrunden, Ausstellungen, Mitmachaktionen und Musik. Insgesamt gibt es am Samstag und Sonntag etwa 300 Angebote für die ganze Familie.



Zu den Höhepunkten gehört ein Rundgang von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntag durch ihren Amtssitz, das Bundeskanzleramt. Interessierte haben dabei die Möglichkeit, die Regierungschefin in ihrem direkten Arbeitsumfeld zu erleben, Fotos zu machen oder ihre Hand zu schütteln.

Auch andere Kabinettsmitglieder sind beim Tag der offenen Tür in ihren Ministerien zu erleben. Etliche von ihnen stellen sich bei "Bürgerpressekonferenzen" im Gebäude der Bundespressekonferenz den Fragen der Besucher.