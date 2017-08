Was ist die Plattform "linksunten.indymedia"?

Das Bundesinnenministerium hat erstmals eine linksextremistische Vereinigung verboten. Dafür wird die Internetseite "linksunten.indymedia" sogar durch das Vereinsgesetz erfasst. Doch was steckt hinter der Seite und wie unterscheidet sie sich von "Indymedia"?

Dafür wurde sogar der Umweg über ein Vereinsverbot gewählt, um die rechtlichen und tatsächlichen Grundlagen zu schaffen. Zudem wurden die Räumlichkeiten von drei Betreibern im Raum Freiburg in Baden-Württemberg durchsucht.

Das Bundesinnenministerium hat am Freitag die linksextreme Internet-Plattform "linksunten.indymedia" verboten . Seit 11 Uhr ist die Webseite offline, Ziel sei es laut Innenminister Thomas de Maizière (CDU), die Betreiberstruktur aufzuklären, den Verein zu zerschlagen, das Vereinsvermögen zu beschlagnahmen und das dauerhafte Abschalten zu erwirken. Ein Weiterbetrieb der Subdomain einschließlich der dort zur Verfügung gestellten Inhalte stelle nunmehr eine Straftat dar.

Das Ministerium hebt in seiner Beschreibung hervor, das Internetportal biete öffentlichkeitswirksam die Möglichkeit, gewalttätigen Protest gegen Veranstaltungen zu organisieren, mittels Bekennerschreiben über eigene Straftaten zu berichten, zu Gewalthandlungen gegen den Staat oder politisch Andersdenkende aufzurufen oder verfassungsfeindliche linksextremistische Inhalte zu teilen.

Laut Bundesinnenministerium ist "linksunten.indymedia" mittlerweile die "zentrale Kommunikationsplattform im Bereich des gewaltbereiten Linksextremismus" in Deutschland. Auf dem öffentlichen Portal können Nutzer anonym Beiträge und Kommentare einstellen. Mitglieder der Plattform moderieren diese Beiträge zeitnah nach deren Veröffentlichung.

Das Bundesinnenministerium hat die linksextreme Internetseite "linksunten.indymedia.org" verboten. Begründet wird das Verbot mit Aufrufen zur Gewalt. Während die AfD darüber jubelt, sieht die Linke die Meinungsfreiheit in Gefahr.

In einer Selbstbeschreibung aus dem Jahr 2016 (mittlerweile nicht mehr abrufbar) schrieb "linksunten.indymedia", dass jeden Tag tausende Linke die Webseite besuchen würden, um sich über alle Aspekte antagonistischer Strömungen zu informieren: "Ob Besetzungen, Anschläge, Debatten oder Lohnkämpfe - es passiert wenig Rebellisches im Hier und Jetzt, zu dem nicht auf 'linksunten' aufgerufen oder berichtet wird."

Allerdings wurden auf "linksunten.indymedia" in der Vergangenheit auch wichtige Beiträge veröffentlicht, die sich kritisch mit dem Versagen staatlicher Behörden in Bezug auf Rechtsextremismus, etwa im Fall der NSU-Mordserie beschäftigen. Zudem wurden immer wieder Verbindungen zwischen Parteien und rechtsradikalen Gruppen offen gelegt und "tatsächliche oder vermeintliche Rechtsextremisten geoutet".

Zweck und Tätigkeiten von "linksunten.indymedia" laufen laut Erklärung des Ministeriums den Strafgesetzen zuwider und richten sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung. Auf der Plattform werde anonym, aber öffentlich zur Begehung von Gewaltstraftaten gegen Polizeibeamte und politische Gegner sowie zu Sabotageaktionen gegen staatliche und private Infrastruktur-Einrichtungen aufgerufen. Letztlicher Auslöser für das Verbot sei der G20-Gipfel im Juli in Hamburg gewesen, zu dem im Vorfeld auf "linksunten.indymedia" mehrfach zu Aktionen aufgerufen und "im Hinblick auf die Mobilisierung zu einem nicht unerheblichen Maße" beigetragen habe. "Das Verbot der zentralen linksextremistischen Kommunikationsplattform war deshalb unabdingbar", so das Bundesinnenministerium.

Beispielhaft führt das Ministerium in seiner Erklärung auf, dass sich auf der Plattform Gewaltaufrufe gegen Polizeibeamte sowie Anleitungen zum Bau von zeitverzögerten Brandsätzen und die Aufforderung diese auch zur Begehung von Straftaten zu verwenden, befinden. Diese Beiträge würden vom Betreiberteam trotz Moderation der Plattform nicht gelöscht.

Das Vereinsverbot umfasst auch mögliche Nachfolgeorganisationen von "linksunten.indymedia". Ferner ist es verboten, Kennzeichen des Vereins "linksunten.indymedia" zu veröffentlichen, insbesondere die grafische Verwendung des prägenden Vereinsnamensbestandteils "linksunten" in dem entsprechenden Schriftzug.

Das gilt auch für die sonstigen Internetpräsenzen des Vereins, zum Beispiel auf Twitter , wo allerdings bereits am 25. August 2016 der letzte Beitrag veröffentlicht wurde. Sämtliche E-Mail-Adressen des Vereins, insbesondere linksunten@indymedia.org, sollen ebenso abgeschaltet werden.

Das Verbot gegen die Vereinigung stützt sich auf Artikel 9 Absatz 2 des Grundgesetzes in Verbindung mit § 3 Absatz 1 Satz 1 Alternative 1 und 2 des Vereinsgesetzes.

Bei dem Verbotsverfahren haben die Sicherheitsbehörden einen kleinen Kniff angewendet: Förmlich soll es sich um ein Vereinsverbot handeln - die Betreiber wurden demnach von den Behörden als Verein eingestuft. Wie viele führende Mitglieder der Plattform im Visier der Sicherheitsbehörden und vom Verbot betroffen sind, sagte Minister de Maizière allerdings nicht. Die betreffende Personengruppe erreiche aber nicht die für die Gründung eines Vereins erforderliche Anzahl, also sieben. Am Freitag wurden zunächst drei Betreiber in Freiburg ins Visier genommen, denen auch die Verbotsverfügung übergeben wurde.