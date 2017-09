Lkw rast in Unfallstelle

Bei einem Einsatz auf der Autobahn A2 sind am Dienstagmorgen zwei Feuerwehrleute getötet worden. Nach einem Verkehrsunfall waren die beiden Männer damit beschäftigt, Hilfe zu leisten, als ein Lkw-Fahrer in die Unfallstelle fuhr. Die Fahnen in Brandenburg wurden auf halbmast gesetzt.