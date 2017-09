Video: Brandenburg Aktuell | 28.09.2017 | Sascha Erler

AfD im Seenland - Blau ist die Farbe der Hoffnungslosen

28.09.17 | 11:12 Uhr

Seenlandschaften, steigende Tourismuszahlen und sinkende Arbeitslosigkeit. Auf dem Papier liest sich der Süden Brandenburgs nach heiler Welt. Trotzdem hat die AfD hier 25 Prozent der Zweitstimmen bekommen. Eine Spurensuche.

"2017 wir kommen", steht über der Frontscheibe geschrieben. Der hellblaue Linienbus transportiert schon länger keine Fahrgäste mehr. Das liegt ausnahmsweise nicht am Bevölkerungsschwund in der Region - seit 1990 haben die Landkreise Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz rund ein Drittel der Einwohner verloren. Vielmehr ist der Mann am Steuer gar kein Busfahrer, sondern Wahlkampfhelfer der AfD. Vor zwei Jahren ist Sylvio Wolf in die AfD eingetreten. Diesen Sommer hat er den Bus auf verschiedene Marktplätze der Region gelenkt: "Das haben die Leute ganz einfach vermisst". "Altpolitiker", so nennt Sylvio Wolf die Kandidaten der anderen Parteien. Die hätten sich während des Wahlkampfs auf den Markplätzen nicht sehen lassen. Das haben die Menschen ihnen übel genommen, wie er dem rbb sagte. Mit 25 Prozent ist die AfD hier zweitstärkste Kraft geworden. 2013 holte der CDU Direktkandidat Michael Stübgen noch 40 Prozent der Erststimmen. So viel wie kein anderer Direktkandidat in Brandenburg.

Was ist passiert? Auf dem Papier scheint eigentlich alles in Ordnung: Aus Kohlegruben sind Seen geworden, Wirtschaft und Tourismus wachsen, 2016 verzeichnete der Landkreis Elbe-Elster ein Tourismus-Plus von 9,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Arbeitslosigkeit sinkt seit Jahren: Von mehr als 30 auf 8,5 Prozent. Landrat Sigurd Heinze von der CDU sieht das etwas differenzierter: "Diese 8,5 Prozent sind zu vier Fünftel aus dem Bereich Hartz IV. Das sind die Langzeitarbeitslosen, für die es keine Perspektive gibt." Es sei genau diese Wählerschicht, die sich vernachlässigt fühle und ihrem Frust an der Wahlurne nun ausdrücke, sagte er der rbb.

Doch nur wütende Ossis?

AfD-Direktkandidat Peter Drenske will sich mit der Begründung „frustrierte Protestwähler“, nicht zufriedengeben. Das alleine hätte ihm auch keine 24 Prozent eingebracht. Der gelernte Fleischer betreut mehrere Bahnhofs-Kioske. Während die Kunden an der Kasse eines Kiosks in Senftenberg mit dem Bildtitel: „Darum sind Ost-Männer so wütend“, konfrontiert werden, sieht Drenske die Gründe woanders: "Die wirklichen Probleme, die sozialen Probleme, die sind nie gelöst worden. Wir haben es in 25 Jahren nicht geschafft, Ost und West anzugleichen. Mit welcher Erklärung? Wir sind Menschen zweiter Klasse". Wer sich in der Fußgängerzone von Senftenberg umhört, der findet diese Wahrnehmung bestätigt. Eine junge Frau sieht einen Grund für die Unzufriedenheit in der Ungleichheit der Löhne, ein anderer Einwohner sagt auch 28 Jahre nach dem Mauerfall „ist da keine Gerechtigkeit.“ Ob dieses Problem nun von Peter Drenske in den Bundestag getragen wird, ist allerdings fraglich. „Grenzen sichern, Asylbewerber stoppen, Werte bewahren“ steht auf den hochgehängten Wahlplakaten. Im Wahlkampf lag der Schwerpunkt des AfD Kandidaten offensichtlich nicht im Sozialen. Mit Informationen von Sascha Erler