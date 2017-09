Die Betrugsvorwürfe gegen den Vizepräsidenten des Brandenburger Landtags, Dieter Dombrowski (CDU), beschäftigen jetzt auch das Präsidium des Brandenburger Landtags. Am Dienstagnachmittag begann eine Sondersitzung der Abgeordneten, die alle Fraktionen außer der AfD beantragt hatten.

Dombrowski hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. In einer Erklärung beteuerte er, er habe sich im Zweifelsfall "regelmäßig [...] gegen die Erstattung von Aufwendungen" entschieden. Daher sei er sich persönlich keiner Schuld bewusst und habe der Staatsanwaltschaft vollständige Kooperation angeboten.

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft Potsdam gegen Dombrowski ermittelt. Sie geht dem Verdacht nach, dass der CDU-Politiker möglicherweise zu Unrecht Fahrtkosten in Höhe von mehreren hundert Euro abgerechnet hat. Die Strafverfolger ließen deshalb Räume im Landtag durchsuchen.

Die Grünen-Fraktion sieht dagegen Aufklärungsbedarf. "Die Angelegenheit birgt enormen politischen Sprengstoff", erklärte die parlamentarische Geschäftsführerin Ursula Nonnemacher. Sie hatte die Sondersitzung vorgeschlagen.

So müsse aufgeklärt werden, ob wirklich wie von Dombrowski behauptet die Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD) das Verfahren gegen den CDU-Politiker eingeleitet habe. Die Grüne schloss in dem Zusammenhang auch ein wahlkampftaktisches Manöver der SPD nicht aus. Schließlich wisse die Staatsanwaltschaft seit vielen Wochen von den Vorwürfen, so kurz vor der Bundestagswahl würden sie nun publik.